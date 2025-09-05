Carlos Alcaraz ha battuto Novak Djokovic ed è in finale agli US Open di tennis

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha battuto il serbo Novak Djokovic nella prima semifinale degli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis: in finale giocherà contro il vincente della semifinale tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Alcaraz ha battuto Djokovic nettamente, per tre set a zero (si gioca al meglio dei cinque set), con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-2.

Djokovic ha 38 anni, è quasi alla fine della sua carriera ed è il tennista più vincente della storia del tennis, a lungo numero 1 della classifica mondiale: da qualche tempo però non sembra più in grado di competere con i ritmi di gioco altissimi e la potenza dei colpi da fondo campo di Alcaraz e Sinner, che hanno rispettivamente 22 e 24 anni e sono attualmente il numero 2 e il numero 1 della classifica mondiale. È un po’ quello che gli era capitato all’inizio della carriera, quando i suoi avversari erano Roger Federer e Rafael Nadal. Anche in questa semifinale, come in altre recenti partite contro Alcaraz e Sinner, Djokovic non è mai riuscito a mettere in difficoltà Alcaraz con continutà (lo ha fatto solo un po’ nel secondo set).

– Leggi anche: Novak Djokovic è di nuovo il terzo incomodo