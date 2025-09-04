Le foto di mercoledì a Venezia

Ieri alla Mostra del Cinema di Venezia sono stati presentati Duse di Pietro Marcello, uno dei cinque film italiani in concorso, e The voice of Hind Rajab della regista tunisina Kaouther Ben Hania. Il primo ripercorre gli ultimi anni di vita dell’attrice teatrale Eleonora Duse, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi. Il secondo racconta la storia di una bambina palestinese di sei anni, Hind Rajab, uccisa l’anno scorso durante un’operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza. Fuori concorso è stato il giorno di In the Hand of Dante di Julian Schnabel, con Oscar Isaac e Jason Momoa a intrattenere i fotografi sul red carpet.

