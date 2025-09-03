Cosa si sa di Kim Ju Ae, probabile erede di Kim Jong Un

Alla grande parata militare di Pechino di martedì, il dittatore della Corea del Nord Kim Jong Un è stato accompagnato dalla figlia Kim Ju Ae, ritenuta la sua più probabile erede. Dalla sua fondazione, nel 1948, in Corea del Nord c’è un regime dinastico: Kim Jong Un governa dal 2012, e prima di lui c’era il padre Kim Jong Il e prima ancora il nonno Kim Il Sung. Kim Ju Ae sarebbe la prima donna a guidare il paese.

Come su molte altre cose relative alla Corea del Nord, uno dei paesi più isolati del mondo, su di lei si sa pochissimo. Si ritiene sia una dei tre figli che Kim Jong Un ha con la moglie Ri Sol Ju, ma è l’unica la cui esistenza è stata confermata dal regime e l’unica a essere mai stata vista in pubblico. Si crede abbia 12 o 13 anni.

Il suo nome fu rivelato in modo quasi casuale nel 2013 dall’ex giocatore di basket statunitense Dennis Rodman, che visitava spesso Pyongyang (la capitale della Corea del Nord) ed era vicino a Kim Jong Un. In un’intervista al Guardian, Rodman disse di aver tenuto in braccio la figlia della coppia, riferendosi a lei come «Ju-ae», e definì il dittatore «un buon padre con una splendida famiglia».

Kim Ju Ae fu presentata formalmente nel 2022, quando accompagnò il padre a un evento per il lancio di un missile balistico intercontinentale. Da quel momento l’ha seguito in molti eventi pubblici in Corea del Nord, sia militari sia diplomatici. Lo scorso luglio per esempio era presente alla cerimonia di inaugurazione di un nuovo resort turistico a Kalma, nell’est del paese. La cerimonia in Cina è stata la sua prima apparizione all’estero: ci è arrivata insieme al padre sul lentissimo treno su cui tradizionalmente viaggia la famiglia.

Con il tempo Ju Ae ha acquisito un ruolo sempre più importante nelle manifestazioni pubbliche, come si vede dall’analisi di foto e video, la cui diffusione in Corea del Nord è sempre censurata e sottoposta all’approvazione di Kim Jong Un (che quindi di fatto mostra solo quello che vuole far vedere). Il New York Times ha notato come dal 2022 a oggi la figura di Kim Ju Ae sia cambiata anche esteticamente: ha adottato un portamento più elegante e abiti più formali, ulteriori segnali del fatto che si stia preparando ad assumere un ruolo importante.

Non ha incarichi pubblici ufficiali, ma i media di stato si riferiscono a lei come la «rispettata» figlia di Kim Jong Un, un aggettivo usato in pochissime occasioni per riferirsi alle persone più importanti del regime.

Kim Jong Un ha 41 anni. È quindi ancora giovane, ma ha vari problemi di salute dovuti anche al suo stile di vita poco salutare (è in sovrappeso e noto per l’abitudine di bere e fumare). La sua famiglia inoltre ha un passato di malattie cardiovascolari: il nonno e il padre morirono per infarto. È plausibile quindi che Kim Jong Un stia già preparando una successione.