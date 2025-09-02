In Liguria alcuni torrenti sono esondati per un temporale

Lunedì un temporale ha causato allagamenti in varie zone delle province di Savona e Genova, in Liguria, dopo aver fatto innalzare il livello di alcuni corsi d’acqua. È previsto che martedì la situazione meteorologica migliori, ma la Protezione civile regionale ha fissato un livello di allerta idrogeologica “gialla” per l’est della regione, il Levante, che durerà fino alle 12: significa prestare attenzione a pericoli «occasionali», causati da fenomeni locali come le esondazioni dei torrenti. Il comune di Genova ha invitato la popolazione a limitare gli spostamenti.

Il maltempo sulla Liguria, che interessa anche il Piemonte e la Lombardia occidentale, è causato da un’area di bassa pressione proveniente dall’oceano Atlantico, che il 2 settembre si sposterà verso le regioni affacciate sul mar Tirreno, fino al Lazio e alla Campania.

Nei comuni di Quiliano, in provincia di Savona, e di Mele, in provincia di Genova, entrambi nell’entroterra, si sono registrati più di 100 millimetri di pioggia in un’ora. A Quiliano ci sono stati un allagamento e una frana che ha bloccato una strada.

Nel quartiere Voltri di Genova è stata superata la soglia d’allarme per il livello dell’acqua del torrente Leira (o Leiro) e del Branega, e ci sono stati alcuni allagamenti. Il livello dell’acqua è cresciuto molto nel Fegino e nei corsi d’acqua di Sestri Ponente.

Anche per la giornata di martedì a Genova rimarranno chiusi i parchi e i cimiteri.