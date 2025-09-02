Più di mille persone sono morte a causa di una frana nel Darfur, in Sudan

Più di mille persone sono morte a causa di una frana che ha colpito un paese sulle montagne Marra nella regione del Darfur, nell’ovest del Sudan. Secondo il gruppo dei ribelli che controlla quella zona, il Movimento per la Liberazione del Sudan (MLS), il paese di Tarasin sarebbe stato distrutto e solo un abitante sarebbe sopravvissuto. Il MLS ha chiesto aiuto alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni umanitarie.

Il gruppo ribelle ha detto che la frana è avvenuta domenica in seguito alle forti piogge che hanno colpito la zona. Non è chiaro esattamente che posto fosse Tarasin, ma Reuters scrive che molte persone che vivevano nel Darfur del nord si erano rifugiate proprio sulle montagne Marra per sfuggire ai violenti scontri tra l’esercito del Sudan e il gruppo paramilitare delle Rapid Support Forces (RSF), che da oltre due anni si combattono in una sanguinosa guerra civile. Secondo l’ONU in Sudan è in corso una delle peggiori crisi umanitarie del Ventunesimo secolo, con 12 milioni di sfollati su una popolazione di 50 milioni di persone e almeno 150mila morti. Il Darfur è sostanzialmente inaccessibile alle organizzazioni umanitarie a causa dei combattimenti.

Il Darfur è un’enorme regione che confina a nord con la Libia, a ovest con il Ciad, a sud con la Repubblica Centrafricana e con il Sud Sudan. Fu oggetto di attacchi su base etnica a partire dal 2003, quando durante una guerra civile la popolazione locale fu massacrata in quello che molti definirono un genocidio.

La regione è controllata quasi interamente dalle RSF, che a fine luglio hanno annunciato la formazione di un governo alternativo, in contrapposizione al governo ufficiale. A marzo di quest’anno avevano inoltre perso il controllo della capitale Khartum, spostandosi verso ovest. Il MLS è rimasto finora sostanzialmente fuori dai combattimenti, ma controlla la zona più alta delle montagne Marra.

