L’aereo su cui viaggiava Ursula von der Leyen è stato colpito da interferenze al GPS, per cui si sospetta la Russia

L’aereo su cui domenica stava viaggiando Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, è stato colpito da interferenze al sistema di navigazione GPS prima dell’atterraggio all’aeroporto di Plovdiv, in Bulgaria. I piloti hanno dovuto quindi ricorrere a mappe cartacee e atterrare manualmente senza l’uso di alcuni strumenti elettronici. Le autorità bulgare e la Commissione Europea hanno detto di sospettare che l’interferenza sia stata causata dalla Russia. Il sabotaggio non ha avuto altre conseguenze, e non ci sono stati incidenti né feriti.

In questi giorni la presidente della Commissione sta viaggiando in diversi paesi dell’Europa dell’Est proprio per riaffermare il sostegno dell’Unione di fronte a possibili minacce russe. Domenica von der Leyen stava viaggiando dalla Polonia alla Bulgaria. Dopo l’inizio della guerra in Ucraina l’Unione Europea e diversi paesi membri hanno accusato la Russia di compiere azioni di sabotaggio all’interno dei loro confini, con danneggiamenti fisici e attacchi informatici.