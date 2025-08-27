Le ricerche per una compagna di una lumaca molto rara, in Nuova Zelanda

Una rivista neozelandese ha lanciato una campagna per trovare una potenziale compagna per una rara lumaca col guscio che gira verso sinistra. Quasi tutte le lumache del mondo hanno il guscio che gira verso destra, mentre quelle il cui guscio gira verso sinistra sono solo 1 su 40mila, e i due tipi di lumache possono accoppiarsi solo con quelle simili a loro (tecnicamente si direbbe chiocciola e conchiglia, ma anche i termini lumaca e guscio sono ampiamente diffusi).

La lumaca in questione è stata trovata per caso da Giselle Clarkson, un’illustratrice che collabora con la rivista New Zealand Geographic, mentre lavorava nel suo giardino, non lontano dalla capitale Wellington. Clarkson ha detto di aver notato che c’era qualcosa di strano nella lumaca, ma di aver capito cosa fosse solo dopo averla messa a confronto con altre. La lumaca è stata chiamata Ned, come Ned Flanders, personaggio dei Simpson notoriamente mancino.

Guardandole dall’alto, quasi tutte le lumache hanno il guscio che forma una spirale che tende verso destra, mentre in quelle come Ned tendono verso sinistra. Il problema è che anche gli organi sessuali delle lumache si trovano sul lato del loro corpo, e l’accoppiamento fra quelle con i gusci di tipo diverso è impossibile. Salvo costringerle al celibato, il lato verso cui gira il guscio di una lumaca non influisce sulla sua vita.

Un’illustrazione di Ned fatta da Giselle Clarkson

Le lumache sono animali ermafroditi: significa che ciascun esemplare ha sia gli organi riproduttivi maschili sia quelli femminili (una condizione assente fra uccelli e mammiferi ma relativamente comune fra gli altri animali, specialmente gli invertebrati). Per riprodursi però hanno comunque bisogno di accoppiarsi con un altra lumaca, inserendo i propri organi nel corpo dell’altra e scambiandosi il materiale genetico per fecondarsi a vicenda le uova.

Molti neozelandesi che hanno preso a cuore la questione si sono messi a ispezionare il proprio giardino per trovare una possibile compagna per Ned. I momenti in cui le lumache amano di più uscire allo scoperto sono quelli in cui le persone solitamente preferiscono stare al chiuso: dato che amano l’umidità le lumache escono principalmente di notte e quando piove. Finora le ricerche non hanno avuto successo.

Una storia simile era divenuta nota su internet nel 2017: in quel caso era stata trovata a Londra una lumaca poi nominata Jeremy. Curiosamente le ricerche avevano trovato ben due lumache compatibili con essa, solo che quando erano state messe tutte e tre assieme le due inizialmente si erano accoppiate fra di loro, lasciando Jeremy da sola. Alla fine anche Jeremy riuscì a riprodursi con una delle due, e morì poco dopo.

Trovare una compagna per Jeremy e Ned non serve solo a rendere meno sole delle lumache eccezionali, ma anche a capire i processi finora poco studiati che portano alla nascita di esemplari così rari. Nel caso di Jeremy, la sua progenie aveva solo gusci che giravano verso destra: è stato quindi ipotizzato che la direzione del guscio non dipenda da fattori genetici ma da mutazioni nello sviluppo.

