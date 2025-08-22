In Marocco è scomparsa un’avvocata italiana che si occupa di immigrazione

Dalla mattina di martedì 19 agosto non si hanno più notizie di Denise Zaksongo, avvocata italiana ed ex vicedirettrice del CARA di Mineo, uno dei più grandi e problematici centri di accoglienza per richiedenti asilo che si trovava in Sicilia, in provincia di Catania. Zaksongo è piuttosto nota proprio a Catania per via di quel ruolo – che mantenne fino al 2019, quando il centro venne chiuso – e per la sua attività legale e di mediatrice culturale. Lunedì sera era partita da Catania per andare a trovare la famiglia in Burkina Faso, ha fatto scalo a Casablanca, in Marocco, ma non è mai salita sul secondo volo e il suo cellulare da allora risulta spento.

Il marito di Zaksongo, Renato Farina, ha raccontato di aver denunciato la scomparsa della moglie ai Carabinieri e al ministero degli Esteri, con cui cooperò in passato in alcune missioni sanitarie in Africa in quanto medico. Repubblica scrive che Farina conobbe Zaksongo proprio durante una missione nel paese di origine di lei, il Burkina Faso, nel 2005. Si sposarono nel 2007 e così Zaksongo ottenne la cittadinanza italiana. Farina ha anche rivolto un appello pubblico riportato dai giornali, chiedendo aiuto a chiunque abbia notizie di Zaksongo.

Farina ha raccontato gli ultimi spostamenti e contatti che ha avuto con Zaksongo: «Ho sentito mia moglie martedì mattina alle 8 l’ultima volta, era in aeroporto a Casablanca, dove avrebbe dovuto attendere fino a sera la coincidenza per il Burkina Faso. Stava bene, abbiamo parlato brevemente e ci siamo lasciati dicendoci che ci saremmo risentiti più tardi. Verso le 12 l’ho richiamata ma non ha più risposto». Da allora il cellulare di Zaksongo risulta spento. Il marito ha anche raccontato che dai primi accertamenti del consolato italiano a Casablanca risulta che la donna sia uscita dall’aeroporto, ma che non sia più rientrata per prendere il secondo volo. In Burkina Faso, dove la aspettava la famiglia, non è mai arrivata.

Il Messaggero scrive che il consolato generale d’Italia a Casablanca e l’ambasciata d’Italia a Rabat, in coordinamento con il ministero degli Esteri, stanno seguendo il caso in contatto con il marito, cercando di «sensibilizzare le autorità locali» per ottenere al più presto notizie sulla donna.