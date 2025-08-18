Jannik Sinner si è ritirato dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati dicendo di non sentirsi bene

Jannik Sinner si è ritirato dalla finale del torneo Masters 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, che di conseguenza è stata vinta dallo spagnolo Carlos Alcaraz.

Sinner si è ritirato dopo 23 minuti di gioco e dopo aver perso tutti i primi 5 game della partita. Il torneo di Cincinnati si è giocato con temperature alte e con molta umidità, ma nel ringraziamento di fine partita al pubblico Sinner non ha espressamente dato la colpa al caldo per il suo ritiro, dicendo solo «non mi sentivo bene». Poco prima del ritiro si era sentito Sinner dire al suo fisioterapista «Mi dispiace non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi». Nel suo discorso Sinner si è congratulato con Alcaraz e scusato per il pubblico per essersi ritirato dopo pochi game.

I Masters 1000 sono i tornei più importanti del tennis professionistico dopo i quattro del Grande Slam e quest’anno Sinner e Alcaraz si erano già incontrati in finale agli Internazionali d’Italia (uno dei Masters 1000) e per due volte in un torneo del Grande Slam: prima al Roland Garros (su terra rossa, con vittoria di Alcaraz) e più di recente a Wimbledon (su erba, con vittoria di Sinner per 4-6, 6-4, 6-4, 6-4). La finale di Cincinnati era molto attesa come nuovo confronti in finale tra i due, ma in realtà date le condizioni di Sinner non c’è mai stata vera partita.

Già il 19 agosto Sinner dovrebbe giocare una partita di doppio misto agli US Open, ma date le sue condizioni nei pochi minuti giocati in finale a Cincinnati è possibile che scelga di riposare in vista del singolare degli US Open, che inizierà invece il 24 agosto.

Sempre a Cincinnati nella notte italiana tra lunedì e martedì si giocherà la finale tra l’italiana Jasmine Paolini e la polacca Iga Swiatek, terza nella classifica mondiale.