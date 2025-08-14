La contestata amnistia in Perù per centinaia di militari e poliziotti

Il 13 agosto la presidente del Perù, Dina Boluarte, ha promulgato una legge che concede l’amnistia per tutti i militari e i poliziotti accusati di violazione dei diritti umani tra il 1980 e il 2000, cioè durante la guerra interna contro i ribelli di sinistra di Sendero Luminoso (Sentiero Luminoso) e altri gruppi armati più piccoli.

L’amnistia, approvata dal parlamento a luglio e molto contestata da alcune parti della società peruviana, impedirà che le persone che all’epoca facevano parte delle forze di polizia, dell’esercito e dei comitati di autodifesa (gruppi di volontari armati e addestrati dal governo per combattere contro i ribelli) possano essere processate per crimini commessi durante quel conflitto e fa in modo che le persone già condannate con più di 70 anni siano scarcerate.

Sendero Luminoso è un’organizzazione guerrigliera radicale di sinistra che a partire dal 1980 cercò di prendere il potere in Perù organizzando attentati, omicidi e rapimenti. Il governo peruviano la combatté per vent’anni, compiendo crimini e ricorrendo anche alla tortura e alle esecuzioni sommarie di persone sospettate di appoggiare i ribelli. Durante la guerra interna furono uccise 70mila persone e altre 20mila scomparvero.

La legge è stata molto criticata dai parenti delle persone che vennero uccise o torturate, come pure da diverse organizzazioni per i diritti umani. Nei mesi scorsi anche la Corte interamericana dei diritti umani, un tribunale internazionale per la protezione dei diritti umani, aveva chiesto al Perù di non approvarla, e in ogni caso di non applicarla fino a quando il tribunale non avesse dato una propria valutazione.

Il governo del Perù e i promotori della misura hanno invece sostenuto che fosse necessaria per promuovere la riconciliazione tra i diversi schieramenti che si affrontarono nella guerra; Boluarte ha detto di aver voluto «restituire la dignità» alle forze armate.

L’amnistia non è il primo provvedimento che il governo peruviano prende per proteggere i soldati e i poliziotti accusati di crimini durante la guerra. L’anno scorso era stata approvata un’altra legge che introduceva la prescrizione per crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi prima del 2003. A oggi, più di 150 persone sono state condannate per crimini commessi durante la guerra, e si stima che circa 600 altri casi di violazioni dei diritti umani siano sotto indagine al momento.