Sono stati fermati in un campo rom a Milano quattro ragazzini accusati di aver investito una donna con un’auto rubata

A Milano la polizia locale ha fermato tre ragazzini e una ragazzina accusati di aver investito e ucciso lunedì una donna di 71 anni, Cecilia De Astis, nel quartiere di Gratosoglio, nel sud della città. Hanno un’età compresa tra gli 11 e i 13 anni, quindi non non sono imputabili: del caso si occuperà la procura dei minori di Milano (secondo la legge, per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che abbia più di 14 anni).

L’auto era stata rubata domenica e ha targa francese: la persona alla guida ha perso il controllo e urtato la donna, che stava andando a prendere il tram. I quattro ragazzini sono stati individuati grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza, che mostrano quattro persone molto giovani scendere dall’auto subito dopo e fuggire.