Altre Indagini: Roma, 23 giugno 1980

Due anni fa cominciò a uscire Altre Indagini, il podcast di Stefano Nazzi per le abbonate e gli abbonati del Post che ogni due mesi racconta alcune delle grandi vicende della storia italiana. Per questo anniversario, la puntata di agosto di Altre Indagini può essere ascoltata gratuitamente da chiunque: basta creare un account gratuito.

Il 23 giugno 1980 il giudice Mario Amato fu ucciso a colpi di pistola mentre aspettava l’autobus per andare al lavoro, a Roma, vicino a casa. Due persone si avvicinarono a lui in moto, una di loro scese, gli sparò alle spalle e risalì sulla moto per scappare. Amato fu ucciso da due militanti dei NAR, i Nuclei armati rivoluzionari, mentre indagava sui legami tra la politica e i gruppi terroristici neofascisti.

Com’è possibile che un magistrato che indagava su gruppi armati di estrema destra non fosse sotto protezione e aspettasse da solo l’autobus a una fermata? Perché a quelle indagini lavorava solo lui, senza alcun aiuto? Chi erano le persone che lo uccisero, da dove venivano e che cosa volevano fare? E che cosa successe dopo?

In questa puntata di Altre Indagini Stefano Nazzi cerca di spiegare che cos’erano i nuovi gruppi terroristici di destra formatisi nella seconda metà degli anni Settanta, chi erano le persone che ne facevano parte e racconta quali erano i loro legami con le vecchie organizzazioni fasciste e con la criminalità organizzata.

E racconta anche com’era il lavoro di Mario Amato alla procura di Roma nel periodo in cui questa veniva chiamata “porto delle nebbie”, perché spesso orientata a insabbiare e rallentare procedimenti ritenuti scomodi per il potere politico.

Ascolta la storia di Mario Amato nella nuova puntata di Altre Indagini

Altre Indagini è un podcast del Post scritto e raccontato da Stefano Nazzi con lo stesso rigore di Indagini, il suo podcast di cronaca nera. Esce sul sito e sull’app del Post ogni due mesi, il 10 del mese, e racconta le grandi vicende della storia italiana: tra le altre, il disastro del Seveso, la strage di piazza Fontana, il dirottamento dell’Achille Lauro, il terremoto in Irpinia e tante altre storie difficili, spesso non concluse, ma importanti per capire il tempo in cui sono avvenute e il paese in cui viviamo. Altre Indagini fa parte dell’offerta del Post per le persone abbonate, ma la puntata sull’omicidio di Mario Amato è eccezionalmente aperta a chiunque voglia ascoltarla.