Le Olimpiadi degli sport non olimpici

Sono iniziati oggi a Chengdu, in Cina, i World Games (o Giochi Mondiali): una manifestazione multisportiva internazionale che si tiene ogni quattro anni in cui atleti e atlete si confrontano in decine di discipline sportive. Fin qui una descrizione che andrebbe bene, tale e quale, per le Olimpiadi. La differenza sta nelle discipline: ai World Games ci sono quelle che non sono olimpiche. Si parla di discipline perché ci sono casi di sport (come il tiro con l’arco) che hanno discipline (cioè specifici modi di praticare il tiro con l’arco) che sono olimpiche, ma anche altre ai World Games. E ci sono anche molti casi di veri e propri sport – soprattutto di squadra – che non sono olimpici.

A Chengdu saranno assegnate medaglie in gare di canoa su distanze più lunghe di quelle olimpiche, in gare di droni, in una sorta di golf giocato però con i frisbee e nel nuoto con le pinne. Gli sport di squadra più peculiari sono probabilmente il korfball e il fistball, rispettivamente riconducibili – seppur con molte differenze – a basket e pallavolo.

Un modo di vederla è che i World Games sono una sorta di Olimpiadi “di serie B”. Un altro è che ne sono una versione sperimentale: in parte un retrobottega in cui fare prove, in parte un palco secondario dal quale mettersi in mostra. In un certo senso, oltre a essere una gara tra atleti, i World Games sono anche una gara – tra sport e discipline – a chi riesce a sfruttare meglio l’occasione per farsi promuovere alle Olimpiadi.

I World Games di Chengdu sono la dodicesima edizione della manifestazione. La precedente fu nel 2022 a Birmingham, in Alabama, e la prima fu nel 1981 a Santa Clara, in California. Li organizza un’associazione che riunisce gli sport non olimpici, ma con il patrocinio del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. È successo più volte che uno sport sia stato promosso dai World Games alle Olimpiadi. È quindi probabile che tra le oltre 250 discipline dei Giochi Mondiali di Chengdu (divise in 34 sport) ce ne sia qualcuna che tra qualche anno assegnerà medaglie olimpiche.

Tra gli sport che sono passati dai World Games alle Olimpiadi ci sono badminton, baseball, softball, beach volley, rugby a sette, taekwondo, arrampicata sportiva, karate e triathlon. Ci sono poi tre sport – il flag football, il lacrosse e lo squash – che non sono ancora olimpici ma lo diventeranno da Los Angeles 2028, e che per questa volta sono ancora ai World Games.

Tra gli sport a cui è andata peggio, che sono cioè stati tolti dal programma dei World Games senza arrivare alle Olimpiadi, ci sono bowling e sumo, sci nautico e pesca sportiva, mini golf e bodybuilding, netball e pesäpallo (due sport di squadra, in qualche modo assimilabili al basket e al baseball).

È successo lo stesso a ciclismo artistico e ciclopalla (come il calcio, ma con le biciclette) e a specialità della danza sportiva come salsa e rock ‘n’ roll. Tra queste discipline e questi sport alcuni sono stati presenti a scopo dimostrativo o su invito in una sola e specifica edizione: è facile capire, per esempio, perché l’unica apparizione del pesäpallo – il cui nome ne palesa l’origine finlandese – fu ai World Games del 1997 di Lahti, in Finlandia.

Alla prima edizione dei World Games parteciparono circa 1.500 atleti e atlete in rappresentanza di 58 paesi, in 15 sport e poco più di 100 eventi da medaglia. Dal 7 al 17 agosto a Chengdu, città di 20 milioni di abitanti nel sud della Cina, ci saranno oltre 4mila atlete e atleti da 115 paesi, in 60 discipline di 34 sport, per un totale di 256 eventi.

A Chengdu faranno il loro debutto ai World Games il cheerleading e la motonautica. Nella ginnastica ci sarà la disciplina del parkour, nel tiro con l’arco la specialità “tiro di campagna” e quella che prevede l’uso di un arco particolare noto come “compound”.

Ci saranno diverse discipline sia nel biliardo che nelle bocce e, per quanto riguarda le canoe, gare di canoa polo (uno sport di squadra, una sorta di basket/pallanuoto su canoe) e canoa marathon, su lunghe distanze.

Per restare agli sport acquatici, i World Games assegneranno medaglie nell’immersione in apnea, nel nuoto per salvamento (in cui si simulano operazioni di salvataggio) e nel nuoto con le pinne (e in certi casi con le pinne e in apnea). Il nuoto pinnato (dove spesso si usa una grande monopinna) è peraltro la disciplina in cui gareggiò il tedesco Jurgen Kolenda, l’atleta ad aver vinto più medaglie d’oro (11) ai World Games.

Eviterà invece l’acqua il duathlon (che è come il triathlon ma senza il nuoto, quindi solo bici e corsa) e saranno in aria le gare di droni: già presenti ai World Games del 2022, sono competizioni di pochi minuti in cui i droni superano i 150 chilometri orari.

Molte medaglie arriveranno dal sambo, uno degli sport di combattimento di questi World Games, e dal pattinaggio a rotelle, che è stato fin qui molto meno in vista rispetto al pattinaggio su ghiaccio. Altre arriveranno dall’orienteering e dal disc golf: come il golf, con i frisbee al posto delle palline e i canestri al posto delle buche.

Oltre a flag football e lacrosse, tra gli sport di squadra ci saranno il fistball (o faustball, uno sport che ricorda la pallavolo, ma con un campo molto più grande, e in cui la palla può rimbalzare), il floorball (simile all’hockey), la pallamano da spiaggia, il korfball (uno sport in cui maschi e femmine giocano insieme, che sarà presente anche nella sua versione su sabbia), l’ultimate (uno sport di squadra con frisbee), e il tiro alla fune, uno sport che spesso si cita quando si parla degli strani sport presenti solo alle prime edizioni delle Olimpiadi. Con le racchette si gioca a racquetball (uno sport simile allo squash), e pure lo squash.

È normale, da fuori, pensare ad alcuni di questi sport come strani, o in certi casi non propriamente sportivi (perché poco “fisici” o con mezzi a motore) ma è anche vero che un po’ di anni fa nessuno si sarebbe aspettato di vedere il breaking alle Olimpiadi. Così come non c’è nulla di intrinsecamente meno sportivo nel pattinaggio a rotelle rispetto a quello su ghiaccio, niente che renda più o meno strano colpire una pallina con una mazza cercando di farla entrare in un buco anziché lanciare un frisbee in un canestro.

Come ha detto José Perurena López, ex atleta olimpico e dal 2014 presidente della IWGA (la International World Games Association, che organizza i World Games), «il confine tra sport olimpici e non olimpici è sempre più sfumato».

Tra le loro stranezze i World Games sono uno dei punti di passaggio privilegiati per oltrepassare questo confine. Ancora non ne esiste un corrispettivo invernale e ancora sono poche le discipline paralimpiche, ma i World Games sono comunque in crescita, sebbene ancora di nicchia. Le gare si possono seguire o rivedere sul sito dell’evento, che offre anche molte informazioni sui singoli sport e sui risultati delle precedenti edizioni. Dall’Italia chi se ne sta occupando con maggiore dettaglio è OA Sport, un sito molto attento a raccontare gli sport minori.

Ci si aspetta che in testa al medagliere finiranno Germania e Stati Uniti, dati per favoriti in molti sport di squadra. Ai World Games la Cina va in genere peggio che alle Olimpiadi, ma stavolta gioca in casa. Chi va meglio è invece l’Italia, il paese ad aver vinto più medaglie nella storia della competizione, e uno di quelli con più atleti in gara. Le due cose sono collegate: l’Italia è storicamente uno dei paesi con più atleti e squadre in gara ai World Games, e in genere ottiene buoni risultati in alcune delle discipline che assegnano più medaglie. Tra le altre, il nuoto pinnato, il salvamento, il pattinaggio a rotelle, le bocce e il tiro con l’arco.