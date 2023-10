Le cinque nuove discipline olimpiche scelte per Los Angeles 2028

Baseball, cricket, lacrosse, squash e flag football sono le cinque discipline sportive che il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha introdotto ufficialmente nel programma dei Giochi olimpici di Los Angeles del 2028. L’annuncio ufficiale è stato dato lunedì dall’assemblea del CIO riunita a Mumbai, in India, paese in cui si sta giocando la Coppa del Mondo di uno cinque sport coinvolti, il cricket.

Proprio il cricket è uno dei tre sport fra quelli approvati che in realtà sono già stati olimpici, anche se per una sola edizione dei Giochi: la seconda dell’era moderna ospitata a Parigi nel 1900. A Los Angeles verrà giocato nel suo formato più recente e ridotto, il Twenty20 (T20), che prevede partite di non oltre tre ore.

Pubblicità

Il baseball e la sua versione femminile, il softball, furono discipline olimpiche dal 1992 al 2008 e poi di nuovo nell’ultima edizione disputata a Tokyo, vista la grande tradizione del baseball in Giappone. Torneranno nel 2028 negli Stati Uniti, paese dove il baseball nacque oltre un secolo fa.

Il terzo e ultimo sport già incluso almeno una volta alle Olimpiadi (St. Louis 1904 e Londra 1908) è il lacrosse, una disciplina di squadra nata in Nord America che si gioca in movimento con mazze (o racchette), due porte simili a quelle dell’hockey su ghiaccio e una palla dalla circonferenza di circa 6 centimetri. È ancora diffuso perlopiù in Nord America (in Canada è sport nazionale insieme all’hockey) ma si gioca a buoni livelli anche nel Regno Unito e in Australia.

Delle rimanenti due discipline, quelle mai stata olimpiche, lo squash è stato “sport dimostrativo” ai Giochi Olimpici della Gioventù di Buenos Aires del 2018. Fa parte della famiglia di discipline legate al tennis: viene giocato solitamente da due avversari su un piccolo campo rettangolare racchiuso da quattro pareti sulle quali viene fatta rimbalzare una pallina di gomma che tende ad avere poco rimbalzo.

Il flag football, invece, è una variante del football americano che non è mai apparsa prima ai Giochi olimpici. È una disciplina nata per promuovere e diffondere il football americano non solo tra bambini e adolescenti, ma anche all’estero, nei paesi in cui il non è così diffuso. Si gioca su un campo di dimensione ridotte, senza equipaggiamenti e senza contatti fisici duri, dato che tra avversari ci si ferma prendendo una delle bandierine che ciascun giocatore tiene attaccate a una cintura. Anche la durata è ridotta rispetto al football vero e proprio: una partita è composta da due tempi da venti minuti ciascuno.

Dopo Los Angeles 2028 la presenza di questi cinque sport potrà essere confermata o meno. A Tokyo 2020 le discipline introdotte appositamente per quella edizione furono baseball, karate, skateboard, arrampicata sportiva e surf. Di queste, skateboard, surf e arrampicata sportiva sono state confermate anche per le edizioni successive. A Parigi 2024 si aggiungerà inoltre la breakdance, mentre alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ci sarà per la prima volta lo sci alpinismo.

– Leggi anche: Diamo un’altra possibilità al cricket