La bandiera dei pirati di One Piece per protestare contro un governo

Pochi giorni fa il presidente indonesiano Prabowo Subianto, che da tempo governa in maniera sempre più autoritaria, aveva invitato la popolazione a esporre la bandiera indonesiana per iniziare a celebrare la festa nazionale del 17 di agosto. Per esprimere dissenso verso il suo governo, molti indonesiani hanno però fatto diversamente: hanno appeso fuori dalle loro case o sulle loro auto la bandiera pirata di un popolarissimo manga giapponese, One Piece, che nel frattempo ha cominciato a diffondersi anche sui social network, in particolare su TikTok.

One Piece è un manga giapponese che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, anche in Indonesia. Racconta la storia di un gruppo di pirati e di amici, i «pirati di Cappello di paglia», che cercano un tesoro leggendario. La loro bandiera, che è uno dei simboli più famosi del manga, raffigura il classico teschio con le tibie incrociate dei pirati, solo che in questo caso il teschio indossa un cappello di paglia.

Nel corso della storia, i protagonisti di One Piece affrontano diversi nemici, tra i quali il Governo mondiale, autoritario e corrotto. Diversi indonesiani hanno raccontato a BBC che la storia del manga rappresenta bene la lotta contro l’ingiustizia e la disuguaglianza che molti di loro vivono ogni giorno. Anche se è difficile capire quante persone abbiano scelto di esibire la bandiera, un commerciante di Giacarta, la capitale del paese, ha raccontato che sta vendendo centinaia di bandiere al giorno.

Diversi politici indonesiani vicini al governo hanno criticato la scelta di esporre la bandiera di One Piece. Il vicepresidente del parlamento, Sufmi Dasco Ahmad (del partito nazionalista Grande Indonesia, lo stesso del presidente), ha sostenuto che l’uso della bandiera faccia parte di un movimento più coordinato per dividere il paese. Firman Soebagyo, un deputato nazionalista, ha dichiarato che esibire la bandiera sarebbe un «tradimento» verso l’Indonesia.

La legge indonesiana non proibisce di esibire bandiere di entità immaginarie, come quella di One Piece: se esposte insieme alla bandiera nazionale, però, devono essere obbligatoriamente posizionate più in basso. La polizia in diverse regioni dell’Indonesia ha detto che sta monitorando la situazione, e che comunque dissuaderà gli abitanti dall’esibirla. I giornali indonesiani hanno anche riportato di casi in cui la polizia è intervenuta per cancellare murales ispirati a One Piece.

L’Indonesia per decenni è stata una dittatura militare: dal 1967 al 1998 fu governata da un generale, Suharto, in modo autoritario e brutale. Dopo la sua morte, le istituzioni iniziarono a democratizzarsi, ma negli ultimi anni il governo è diventato più autoritario. L’attuale presidente, Prabowo Subianto, è un ex generale che è sospettato di aver commesso diversi crimini durante il periodo della dittatura militare. Da quando è entrato in carica, Subianto ha rafforzato il ruolo dell’esercito nella vita pubblica. A marzo, il parlamento indonesiano aveva approvato una legge per permettere ai militari di ricoprire un maggior numero di cariche pubbliche. In diverse città c’erano state proteste contro la legge, che il governo aveva represso.