Il parlamento indonesiano ha approvato una legge che permette ai militari di ricoprire ancora più cariche pubbliche

Mercoledì il parlamento indonesiano ha approvato all’unanimità una serie di modifiche alla legge militare del paese che aumentano il numero di cariche pubbliche che possono essere ricoperte dagli ufficiali dell’esercito, portandole da 10 a 14. Le legge ha anche esteso l’età pensionabile degli ufficiali attualmente in carica da 60 a 63 anni. Dopo l’approvazione centinaia di attivisti si sono radunati fuori dalla sede del parlamento per protestare contro le modifiche, considerate rischiose per la tenuta democratica del paese, per via del potere eccessivo che attribuiscono all’esercito.

Le modifiche sono state volute dal presidente Prabowo Subianto, un ex generale dell’esercito che durante la sua carriera militare era stato accusato di violazioni dei diritti umani commesse negli anni della dittatura. Da quando è entrato in carica, nell’ottobre dello scorso anno, Subianto ha approvato una serie di leggi che hanno rafforzato il ruolo dei militari nella vita pubblica del paese: ha per esempio affidato all’esercito la gestione di un piano per distribuire pasti gratuiti nelle scuole pubbliche a circa 83 milioni di bambini.

