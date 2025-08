C’è un grande incendio boschivo nel sud-ovest della Francia

Nel pomeriggio di martedì un grosso incendio boschivo si è sviluppato nell’Aude, un dipartimento del sud-ovest della Francia, tra le città di Narbona e Carcassonne. L’incendio è partito dal piccolo comune di Ribaute e nella notte è arrivato a bruciare una superficie di 110 chilometri quadrati di foreste e boscaglie. La prefettura dell’Aude ha fatto sapere che una donna è morta in casa sua a causa dell’incendio: è successo a Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, poco lontano da Ribaute. Altre nove persone sono ferite, di cui una in condizioni molto gravi, e una decima è dispersa.

Due campeggi sono stati evacuati e la prefettura ha chiesto ai residenti di rimanere in casa salvo ordini di evacuazione dei vigili del fuoco. Finora le fiamme hanno raggiunto 25 abitazioni e circa 2.500 sono rimaste senza elettricità. L’incendio si è espanso velocemente a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli: la vegetazione è molto secca per la prolungata mancanza di piogge e hanno soffiato forti venti. Per precauzione le autostrade A9 e A61 sono state chiuse al traffico nella regione in cui è in corso l’incendio: l’A9 è un’autostrada che collega la Francia e la Spagna.

Attualmente i vigili del fuoco stanno lavorando soprattutto nel piccolo paese di Roquefort-des-Corbières, dove l’incendio è arrivato poco prima dell’alba di mercoledì.