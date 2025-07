Per gareggiare nelle competizioni mondiali le atlete dovranno sottoporsi a un test genetico

La Federazione internazionale dell’atletica leggera (World Athletics) ha stabilito che le atlete potranno gareggiare nella categoria femminile alle competizioni sportive mondiali solo se si sottoporranno a un test genetico. Il test serve a determinare il sesso biologico, e le atlete dovranno sottoporvisi una volta soltanto. Le nuove regole entreranno in vigore il 1° settembre e saranno valide anche per i campionati mondiali che inizieranno il 13 settembre a Tokyo, in Giappone.

Il test che verrà usato serve a rilevare la presenza del gene SRY, che indica la presenza del cromosoma Y, i cui geni determinano lo sviluppo del sesso maschile (XY) rispetto a quello femminile (XX). Un’atleta potrà quindi competere alle competizioni mondiali soltanto se il test sarà negativo. Se è invece positivo, potrà partecipare nella categoria femminile a gare non di livello mondiale, oppure in un’altra categoria. Il test può essere effettuato con un tampone orale o con un esame del sangue, e saranno le federazioni affiliate a verificare che il protocollo venga rispettato, si legge nella nota della World Athletics.

Il presidente della Federazione, Sebastian Coe, ha detto che a quel livello di competizione «è necessario essere biologicamente donna», e che il «genere non può prevalere sulla biologia».

Da ormai diversi anni si discute dei criteri di ammissibilità alle competizioni femminili nell’atletica leggera e nello sport in generale. Attualmente la World Athletics vieta la partecipazione alla gare internazionali alle donne trasgender che abbiano superato la pubertà maschile, e chiede alle atlete con differenze dello sviluppo sessuale di abbassare i propri livelli di testosterone per essere ammesse alle gare.

Uno dei casi più noti degli ultimi anni a questo proposito è quello dell’atleta sudafricana Caster Semenya, che nel 2019 aveva fatto causa contro queste regole. Semenya aveva perso, tuttavia poche settimane fa la Corte europea per i diritti dell’uomo (CEDU) ha stabilito che la Svizzera non le ha garantito un processo equo.

La World Athletics aveva approvato l’introduzione del test genetico obbligatorio lo scorso marzo. A maggio poi lo aveva introdotto anche la World Boxing, la federazione di pugilato mondiale.