L’incidente ferroviario in Germania potrebbe essere stato causato da una frana

Le indagini sull’incidente ferroviario in cui domenica sono morte almeno 3 persone nel sudovest della Germania si stanno concentrando sull’ipotesi che sia stato causato da una frana. L’incidente è avvenuto vicino a Riedlingen, una novantina di chilometri a sud di Stoccarda, nello stato del Baden-Württemberg, in una zona boschiva dove c’era appena stato un temporale. Le persone ferite sono almeno 50, di cui metà in modo grave.

L’ipotesi della frana è stata fatta dalla polizia e dal ministro dell’Interno del Baden-Württemberg, Thomas Strobl, che ieri ha visitato il luogo dell’incidente. «C’era stato un forte temporale e non possiamo escludere che le piogge intense e le relative frane abbiano avuto un ruolo nel causarlo», ha detto Strobl.

Tra le persone morte ci sono due lavoratori di Deutsche Bahn, l’azienda pubblica di trasporto ferroviario (l’equivalente tedesco di Trenitalia): il macchinista del treno e un altro dipendente. A bordo c’erano almeno 100 persone, i feriti sono stati portati negli ospedali di Ulm e Tübingen: nelle operazioni sono stati utilizzati anche sei elicotteri.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:10 di domenica. Il treno era un regionale che andava da Sigmaringen a Ulm. Al momento del deragliamento, secondo le indagini, stava viaggiando a una velocità di circa 80 chilometri orari. Si sono ribaltati almeno due vagoni.

Nel tardo pomeriggio di domenica sera, come detto, nel Baden-Württemberg c’erano state forte piogge: intorno ai 30-40 millimetri. Il giornale locale Schwäbische Zeitung ha riferito che il servizio meteorologico tedesco (DWD) non ha stazioni nei pressi della zona dell’incidente e quindi non ci sono ancora dati precisi.

Dopo l’incidente a Riedlingen la linea ferroviaria è stata interrotta ed è stata chiusa al traffico anche una strada vicina. Diversi politici sia nazionali che locali hanno fatto le loro condoglianze per l’incidente, tra cui il cancelliere Friedrich Merz.