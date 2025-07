L’organizzazione di un campo estivo per giovani ebrei ha accusato Vueling di antisemitismo

La compagnia aerea spagnola Vueling è stata accusata di comportamenti antisemiti da un’associazione ebraica francese che organizza campi estivi per giovani, chiamata Club Kineret. L’associazione ha detto che mercoledì un gruppo di 44 ragazzi e ragazze e 7 accompagnatori è stato fatto scendere da un volo in partenza da Valencia, in Spagna, e diretto a Parigi. Secondo l’associazione, l’unico motivo che ha portato alla loro espulsione sarebbe stato il fatto che alcuni di loro indossavano segni distintivi ebraici, fra cui kippah e stelle di Davide.

Vueling ha detto invece che il gruppo è stato fatto scendere perché i suoi comportamenti mettevano a rischio la sicurezza dell’aereo. Secondo quanto detto dalla compagnia, alcune persone del gruppo avrebbero cercato di prendere i giubbotti salvagente e le maschere di ossigeno di sicurezza dell’aereo, e avrebbero inoltre disturbato la dimostrazione delle procedure di sicurezza che viene fatta all’inizio di ogni volo. Vueling ha detto che dopo i richiami dell’equipaggio e del primo ufficiale, è stato richiesto l’intervento della polizia per far scendere il gruppo, come da prassi in situazioni che richiedono di far scendere un passeggero che crea problemi. L’azienda ha detto che la religione delle persone coinvolte non ha avuto nulla a che vedere con la decisione di farle scendere.

Uno dei ragazzi a bordo ha contestato questa versione: parlando all’agenzia di stampa francese AFP ha detto che un suo compagno aveva urlato una parola in lingua ebraica, ma che dopo essere stati rimproverati per questo motivo dall’equipaggio di cabina il gruppo non avrebbe più creato alcun disturbo. Club Kineret ha detto che diversi altri passeggeri avrebbero fornito delle testimonianze scritte in sostegno alla sua versione. Al momento non sono disponibili video o fotografie verificate di quanto accaduto, e non è possibile ricostruire chiaramente gli eventi, al di là delle versioni contrastanti dell’organizzazione e della compagnia aerea.

La polizia spagnola ha confermato di essere intervenuta per far scendere il gruppo, e ha aggiunto che una persona è stata arrestata perché si era rifiutata di scendere, e rilasciata poco dopo. La polizia ha specificato di non essere stata messa al corrente della religione delle persone coinvolte in nessun momento dell’operazione.

Nella vicenda c’è inoltre una coincidenza molto peculiare. Il pilota dell’aereo, identificato da Vueling come Iván Chirivella, aveva detto in passato di essere stato l’istruttore di volo dei due uomini che pilotarono gli aerei che furono fatti schiantare contro le Torri Gemelle a New York l’11 settembre del 2001: Marwan al-Shehhi e Mohamed Atta. Su internet qualche utente ha ricollegato la cosa a sue presunte posizioni ostili a Israele. Chirivella stesso in passato ha detto che non c’entrava nulla con l’organizzazione dell’attacco e che al tempo non sospettò nulla delle intenzioni dei due.