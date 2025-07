L’esercito israeliano sta attaccando via terra Deir al Balah

Lunedì l’esercito israeliano ha attaccato via terra Deir al Balah, nel centro della Striscia di Gaza. È la prima volta dall’inizio della guerra che l’esercito entra a Deir al Balah, che finora era stata colpita soltanto tramite bombardamenti, presumibilmente perché l’intelligence israeliana riteneva che nella zona fossero detenuti ostaggi. Non è chiaro se la situazione sia cambiata, o se Israele abbia deciso di attaccare via terra nonostante la possibile presenza di ostaggi.

Domenica Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione della popolazione civile verso la parte sud-occidentale della città, cosa che generalmente indica l’intenzione di condurre operazioni di terra.

Il fatto che Israele non avesse ancora attaccato via terra Deir al Balah aveva consentito alla città di essere parzialmente risparmiata: benché i bombardamenti abbiano provocato distruzione generalizzata, a Deir al Balah il numero di edifici rimasti in piedi è più elevato rispetto al resto della Striscia. Anche per questo in città vivono circa 100 mila persone. Deir al Balah è inoltre uno dei principali centri delle operazioni umanitarie dell’ONU e di altre ong.

L’attacco via terra è stato comunque accompagnato da bombardamenti, soprattutto nei quartieri di Abu al ‘Ajin e Hikr al Jami’. Un giornalista di Al Jazeera che si trova in città ha scritto che i bombardamenti dell’esercito vanno avanti da ore, e che i carri armati israeliani sono entrati in città.

Non è ancora chiaro perché l’esercito israeliano abbia attaccato Deir al Balah proprio adesso. Un’ipotesi è che Israele voglia passare per la città per creare un “corridoio” (cioè una striscia di terra militarmente presidiata) nel centro della Striscia di Gaza. Sarebbe il terzo di questi corridoi, dopo quello di Netzarim a nord e di Morag a sud (c’è poi il cosiddetto “corridoio Philadelphi”, tramite il quale Israele controlla il confine tra la Striscia e l’Egitto). La strategia dei “corridoi” consente a Israele di creare delle strade protette per il proprio esercito, ma soprattutto di dividere la Striscia in sezioni separate, che sono più facili da controllare.

Con l’ordine di evacuazione di domenica l’esercito israeliano aveva detto alla popolazione civile di Deir al Balah, che comprende migliaia di persone sfollate provenienti da Rafah e Khan Yunis, di spostarsi verso al Mawasi, sulla costa meridionale. Al Mawasi è in un’area gravemente sovraffollata, dove le condizioni igieniche sono scarsissime e mancano beni essenziali, come ovunque nella Striscia, ma è rimasta una delle poche zone relativamente sicure per le persone a Gaza.