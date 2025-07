L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione di un’area della Striscia di Gaza dove dice di non essere mai andato

Domenica l’esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per l’area a sud-ovest di Deir al Balah, nel mezzo della Striscia di Gaza, cosa che generalmente indica l’intenzione di condurre operazioni di terra nella zona. Finora Israele ha bombardato Deir al Balah, come tutto il resto del territorio della Striscia, ma l’esercito ha detto di non essere mai intervenuto lì via terra: non è chiaro se ora sia intenzionato a farlo, o se l’ordine vada inteso come un tentativo di mettere pressione su Hamas mentre sono in corso dei nuovi, difficili negoziati per un cessate il fuoco.

A Deir al Balah ci sono molti civili che abitano in tende o altri alloggi di fortuna. L’esercito israeliano ha ordinato loro di spostarsi verso al Mawasi, una zona sulla costa meridionale che è gravemente sovraffollata, con scarsissime condizioni igieniche e assenza di beni essenziali (come ovunque nella Striscia).

In oltre 20 mesi di guerra Israele ha ordinato l’evacuazione della maggior parte del territorio della Striscia, senza dare alternative valide ai civili che devono spostarsi. In alcuni casi le informazioni sono difficilmente reperibili per i palestinesi e sono diffuse con troppo poco anticipo rispetto all’inizio degli attacchi. Inoltre gli ordini di evacuazione non hanno una scadenza: i civili lasciano le loro case o i loro rifugi, senza sapere quando potranno tornarci.

Secondo i giornali israeliani (e anche fonti israeliane, rimaste anonime, che hanno parlato con Reuters) l’esercito non ha mai attaccato via terra l’area di di Deir al Balah perché crede che lì ci siano degli ostaggi. Non è chiaro se ora questa considerazione sia cambiata, e quindi l’esercito abbia ordinato ai palestinesi di andarsene perché ritiene che non ci siano più ostaggi, oppure se abbia deciso di farlo in ogni caso.

Nella Striscia sono presenti ancora 50 dei circa 250 ostaggi catturati da Hamas nell’attacco del 7 ottobre del 2023. Di questi, il governo israeliano ritiene che 20 siano ancora in vita. Proprio il rilascio degli ostaggi è una delle questioni principali su cui Israele e Hamas non riescono ad accordarsi, e che da mesi blocca i negoziati per un cessate il fuoco. È diventato un problema anche politico per Netanyahu, dato che da tempo le famiglie degli ostaggi e una parte della popolazione lo accusa di anteporre gli obiettivi militari e i propri calcoli politici alla necessità di liberare gli ostaggi. Allo stesso tempo accettare un accordo percepito come troppo favorevole ad Hamas indisporrebbe gli esponenti più estremisti del suo governo, già molto debole, e potrebbe farlo cadere.

– Leggi anche: Il governo di Netanyahu è diventato di minoranza