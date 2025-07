Due cittadini italiani negli Stati Uniti sono detenuti ad “Alligator Alcatraz”

Due cittadini italiani negli Stati Uniti sono detenuti nel centro di detenzione per immigrati irregolari noto come “Alligator Alcatraz”, in Florida. Il ministero degli Esteri italiano ha confermato la loro presenza nel centro e ha detto che verranno espulsi, ma non ha diffuso i loro nomi. Secondo quanto riferito da diversi giornali si tratterebbe di un cittadino italo-argentino di nome Fernando Eduardo Artese e di un uomo siciliano, Gaetano Cateno Mirabella Costa.

Il centro è stato voluto dall’amministrazione di Donald Trump ed è stato aperto poche settimane fa. È una struttura temporanea allestita nell’area di un vecchio aeroporto non più in funzione che si trova al centro delle Everglades, nella riserva nazionale di Big Cypress, in un’area della Florida lontana dalle principali città e piuttosto isolata. Deve il suo nome, “Alligator Alcatraz”, al fatto che è circondato da una grande quantità di alligatori, che nella narrazione dei Repubblicani dovrebbero garantire che nessuna persona detenuta scappi, e al luogo isolato in cui si trova: la prigione di Alcatraz infatti, oggi chiusa, si trova su una piccola isola della baia di San Francisco da cui sembra che non sia mai riuscito a fuggire nessuno.

