Quasi tutti gli imputati per il “caso Bibbiano” sono stati assolti

Undici delle quattordici persone imputate per il cosiddetto “caso Bibbiano” sono state assolte in primo grado. Erano accusate di aver redatto o agevolato relazioni false per allontanare bambini dalle loro famiglie e darli in affido, in alcuni casi, ad amici e conoscenti. Le persone condannate sono la responsabile dei servizi sociali nella zona di Bibbiano, Federica Anghinolfi, a due anni di carcere, e il coordinatore tecnico del servizio, Francesco Monopoli (in pratica vice di Anghinolfi), a un anno e otto mesi, oltre alla neuropsichiatra Flaviana Murru a cinque mesi.

Bibbiano è un centro con poco più di 10mila abitanti a 15 chilometri da Reggio Emilia. Il 26 giugno del 2019 ventiquattro persone furono messe sotto indagine e sedici di loro, tra cui amministratori, assistenti sociali e psicoterapeuti, furono sottoposte a misure cautelari. Secondo la procura di Reggio Emilia le false relazioni erano state compilate dopo sedute di psicoterapia che avevano suggestionato i minori, alterando i loro ricordi tanto da indurli, in alcuni casi, ad accusare ingiustamente i genitori di molestie sessuali.

Le sedute avvenivano in una struttura gestita dalla onlus Hansel e Gretel, di cui era responsabile lo psicoterapeuta Claudio Foti: era lui il principale sospettato nell’indagine. Nel 2021 fu condannato in primo grado per abuso d’ufficio e lesioni dolose gravi, ma è stato assolto nel processo di appello, nel 2023. Foti aveva scelto di essere giudicato col rito abbreviato, mentre le 14 persone della sentenza di oggi avevano deciso per quello ordinario.

Le informazioni sulle indagini all’epoca ebbero grande risonanza sui media, riportate spesso in modo sensazionalistico, e il caso dei presunti affidi illeciti divenne in poco tempo nazionale. Fu usato anche in modo strumentale dalla politica, in una campagna violenta e sguaiata contro il Partito Democratico. Bibbiano infatti nel 2019 era amministrata da un sindaco del PD, Andrea Carletti, anche lui indagato in un filone laterale dell’inchiesta principale. Carletti era accusato di falso ideologico, da cui era stato prosciolto, e abuso d’ufficio, da cui è stato assolto a ottobre del 2024 perché il capo d’accusa ha smesso di essere reato in seguita alla riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio. L’accusa riguardava l’assegnazione di spazi comunali e appalti all’associazione Hansel e Gretel. Anche l’attuale sindaco di Bibbiano è del Partito Democratico.

Quelli che più di altri tentarono di sfruttare il caso furono i leader dei partiti di destra, Giorgia Meloni e Matteo Salvini: andarono a Bibbiano accusando esplicitamente tutto il PD di essere responsabile dei fatti al centro delle accuse. L’inchiesta venne usata anche per attaccare la giunta di centrosinistra dell’Emilia-Romagna, guidata da Stefano Bonaccini, anche perché nel 2020 si tenevano le elezioni. A Lega e Fratelli d’Italia si unì poi anche il Movimento 5 Stelle.

Lo slogan più noto della campagna contro il PD fu “parlateci di Bibbiano”, che venne condiviso moltissimo sui social e anche stampato su magliette e striscioni appesi in giro per l’Italia. Fra le altre cose Luigi Di Maio, al tempo esponente più in vista del Movimento 5 Stelle, disse che non si sarebbe mai alleato «con il partito di Bibbiano», cioè appunto il PD, un soprannome che per qualche tempo divenne ricorrente fra i suoi critici. Giorgia Meloni, in un momento in cui il suo partito Fratelli d’Italia era ancora abbastanza irrilevante a livello nazionale, si fece riprendere davanti al cartello che segna l’inizio del comune assieme a persone che avevano in mano fogli su cui era scritto: «Siamo stati primi ad arrivare. Saremo gli ultimi ad andarcene!».

Matteo Salvini, che nel 2020 puntò molto sulla speranza che una candidata di destra vincesse le regionali in Emilia-Romagna, durante la campagna elettorale tenne un comizio in paese. Qualche mese dopo l’arresto il sindaco Carletti presentò una denuncia per diffamazione per 147 post secondo lui offensivi o minacciosi nei suoi confronti: fra questi ce n’era anche uno di Luigi Di Maio. L’accusa contro Di Maio è stata archiviata a gennaio.

– Leggi anche: Cosa è rimasto del “caso Bibbiano”