Si è parzialmente staccata l’insegna del grattacielo Generali a Milano

Si è parzialmente staccata la grossa insegna con il logo di Generali che campeggia su uno dei grattacieli di CityLife, quartiere di Milano: la scritta è scivolata di alcuni metri e ora è appoggiata in bilico sul tetto del palazzo. È accaduto nella prima mattinata, prima che arrivassero le persone che lavorano all’interno dell’edificio (più di 2mila), che oggi non potranno entrare.

Per evitare rischi nel caso di un crollo è stata transennata l’area attorno al palazzo ed è stata chiusa l’uscita adiacente della metropolitana Tre Torri, della linea M5. Il grattacielo, progettato dall’architetta Zaha Hadid, è alto più di 190 metri e ha 44 piani. Non si conoscono al momento le cause del cedimento.

CityLife è un quartiere piuttosto recente, costruito nella zona dell’ex polo fieristico di Milano (poi spostato nell’hinterland, a Rho-Pero). Si trova nella parte nord ovest della città. La piazza centrale, Tre Torri, ospita appunto tre alti grattacieli: la torre Hadid, quella di Generali, la torre Isozaki (progettata dall’architetto giapponese Arata Isozaki, sede di Allianz) e la torre Libeskind (dell’architetto statunitense Daniel Libeskind, sede di PwC). Oltre che alla piazza, nell’area ci sono un parco e un centro commerciale.