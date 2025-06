Le foto dal festival di Glastonbury

Domenica alla Worthy Farm di Pilton, in Inghilterra, si è concluso il festival di Glastonbury, uno degli eventi musicali più noti e famosi al mondo, che quest’anno ha fatto parlare di sé anche per via delle numerose prese di posizione pro Palestina espresse da musicisti e pubblico. I tre headliner – ovvero le band protagoniste dei concerti principali, quelle col nome scritto più grosso – erano i 1975, Neil Young e Olivia Rodrigo, ma si sono visti anche Charli XCX, Rod Stewart, Lorde e Lewis Capaldi, che è tornato a Glastonbury con un’apparizione a sorpresa (ma molto attesa) dopo due anni di pausa per problemi di salute mentale e legati alla sindrome di Tourette: proprio nel 2023 aveva annunciato una pausa dalle esibizioni dopo non essere riuscito a cantare sul palco del festival.