L’esibizione dei Kneecap a Glastonbury, fra bandiere palestinesi e cori contro Keir Starmer

Sabato il trio hip hop nordirlandese Kneecap si è esibito al festival di Glastonbury, il più importante festival musicale d’Europa, davanti a un pubblico che sventolava decine di bandiere della Palestina. I Kneecap sono noti per le loro posizioni di sinistra, a volte anche molto provocatorie, e per il loro sostegno alla causa palestinese, da loro descritta come una resistenza anticoloniale contro lo stato di Israele e associata alla campagna per l’indipendenza dell’Irlanda del Nord dal Regno Unito. A maggio uno dei loro membri, Liam Óg Ó hAnnaidh, è stato formalmente accusato di terrorismo perché avrebbe inneggiato ad Hamas ed Hezbollah durante un concerto.

Nei giorni scorsi la loro partecipazione al festival era stata molto criticata. Il primo ministro britannico Keir Starmer l’aveva definita «non appropriata» e insieme a lui diversi politici avevano chiesto che la loro esibizione fosse annullata: gli organizzatori di Glastonbury si erano opposti, ma c’erano state comunque polemiche quando l’emittente televisiva pubblica BBC aveva detto che non avrebbe trasmesso in diretta il loro concerto: BBC si era difesa dicendo che non tutti i concerti possono essere mandati in diretta e che avrebbe pubblicato l’intero concerto online successivamente. Per il momento è stato pubblicato su YouTube solo il video di “Fine Art”, una delle loro canzoni più famose.

Durante il concerto il cantante Ó hAnnaidh, conosciuto come Mo Chara, si è esibito indossando una kefiah, un copricapo simbolo della lotta palestinese, mentre un altro componente del gruppo, DJ Próvai, aveva una maglietta con la scritta We are all Palestine Action, un’organizzazione che recentemente il governo ha proposto di sciogliere sulla base delle leggi antiterrorismo (attirandosi molte critiche). I tre hanno anche avviato un coro «fuck Keir Starmer!» per aver cercato di far annullare il loro concerto e ringraziato gli organizzatori di Glastonbury per aver permesso loro di esibirsi.

