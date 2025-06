Il Giappone ha eseguito la condanna a morte del cosiddetto “killer di Twitter”, che aveva ucciso otto persone adescate sul social network

Venerdì in Giappone è stata eseguita la condanna a morte per impiccagione di Takahiro Shiraishi, soprannominato dai giornali giapponesi “il killer di Twitter”, per aver ucciso e fatto a pezzi nove persone, otto delle quali conosciute e adescate sul social network (una invece l’aveva conosciuta in un parco). Tra l’agosto e l’ottobre del 2017 Shiraishi aveva contattato alcune persone che avevano espresso pensieri suicidi su internet e le aveva attirate nel suo appartamento a Zama – una cinquantina di chilometri a sud di Tokyo – con il pretesto di aiutarle a morire.

Takahiro Shiraishi aveva 34 anni ed era stato arrestato nell’ottobre del 2017, dopo che nel piccolo appartamento dove viveva da pochi mesi erano state trovate due teste umane e pezzi di cadaveri in stato di decomposizione, conservati in vari contenitori refrigerati o dentro delle scatole: i cadaveri appartenevano a otto donne e un uomo, tra i 15 e i 26 anni, che Shiraishi aveva drogato, violentato, strangolato e fatto a pezzi. Shiraishi era stato accusato formalmente nel settembre del 2018 e due anni più tardi condannato a morte. Quella di Shiraishi è la prima condanna a morte eseguita nel paese dal 2022, e la prima per il governo del primo ministro Shigeru Ishiba, in carica da ottobre.