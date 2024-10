Shigeru Ishiba è stato nominato primo ministro del Giappone dal parlamento

Martedì il parlamento giapponese ha nominato Shigeru Ishiba nuovo primo ministro del paese, al posto del dimissionario Fumio Kishida. La nomina di Ishiba, che dovrà essere formalizzata con la proclamazione da parte dell’imperatore, era scontata e prevista da giorni. Venerdì Ishiba infatti era stato eletto leader del partito conservatore di governo, il Partito Liberal Democratico (PLD), dopo che Kishida aveva annunciato la sua intenzione di non ricandidarsi alle elezioni per decidere la leadership del suo partito, a causa di una serie di scandali su presunte irregolarità nella raccolta fondi del partito. Dato che il PLD e i suoi alleati minori hanno una maggioranza schiacciante in parlamento, era automatico che il vincitore delle elezioni venisse anche nominato nuovo primo ministro.

Shigeru Ishiba ha 67 anni ed è stato ministro della Difesa tra il 2007 e il 2008, ed è considerato un moderato nel partito. Nella giornata di martedì annuncerà i membri del suo nuovo governo. Intanto lunedì ha già annunciato che le elezioni per rinnovare la camera bassa del parlamento si terranno il 27 ottobre, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza del mandato.