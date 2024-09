Shigeru Ishiba sarà il nuovo primo ministro del Giappone

Shigeru Ishiba ha vinto le elezioni per scegliere il leader del partito conservatore di governo, il Partito Liberal Democratico (PLD), e sarà quindi il nuovo primo ministro del paese.

Le elezioni erano state indette il mese scorso, dopo che il primo ministro Fumio Kishida aveva annunciato la sua intenzione di non ricandidarsi alle elezioni per decidere la leadership del suo partito, a causa di una serie di scandali su presunti fondi irregolari. Dato che il PLD e i suoi alleati minori hanno una maggioranza schiacciante in parlamento, è automatico che il vincitore delle elezioni venga anche nominato nuovo primo ministro. Kishida lascerà il suo incarico formalmente martedì, e Ishiba verrà nominato primo ministro dopo un voto parlamentare. Ishiba guiderà il partito alle prossime elezioni, che sono previste per la fine dell’anno prossimo.

Shigeru Ishiba ha 67 anni ed è stato ministro della Difesa tra il 2007 e il 2008: è un politico di lungo corso, che è entrato in parlamento per la prima volta negli anni Ottanta e ha tentato per ben cinque volte di essere eletto come leader del PLD, senza mai riuscirci. È ritenuto il più indipendente dei candidati ed è noto soprattutto per la sua ossessione per le cose legate alla difesa, per la sua idea di creare una NATO asiatica e per il suo sostegno al governo di Taiwan: il suo ufficio è pieno di modellini di jet e navi da guerra. È favorevole alla legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso (cosa rara nel PLD) e a consentire alle donne sposate di mantenere il proprio cognome.

Le elezioni si sono svolte in due turni: al primo, a cui hanno partecipato nove candidati, hanno votato tutti i parlamentari del partito più una rappresentanza di circa un milione di iscritti. Nessun candidato ha ottenuto il 50 per cento dei voti, e c’è stato quindi un ballottaggio tra i due più votati, Shigeru Ishiba e l’attuale ministra della Sicurezza economica, Sanae Takaichi (di 63 anni). Al ballottaggio, in cui hanno potuto votare solo i parlamentari, Ishiba ha ottenuto 215 voti e Takaichi 181.

– Leggi anche: In Giappone le donne sposate potranno tenersi il loro cognome?