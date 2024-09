Il futuro primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha fissato le elezioni parlamentari anticipate per il 27 ottobre

In Giappone Shigeru Ishiba, che pochi giorni fa era stato eletto leader del partito conservatore di governo, il Partito Liberal Democratico (PLD), e che quindi è destinato a diventare primo ministro, ha detto che le elezioni per rinnovare la Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento, si terranno il 27 ottobre. La data non è ancora stata fissata ufficialmente perché Ishiba entrerà in carica solo domani, martedì 1 ottobre, dopo un voto parlamentare: ha detto però di aver voluto anticipare la notizia per rendere più semplice l’organizzazione materiale di un voto che si svolgerà con così poco preavviso.

Le elezioni si sarebbero dovute tenere entro ottobre del 2025, ma Ishiba, durante una conferenza stampa, ha detto di voler ottenere il mandato popolare per attuare le sue politiche: «È importante che la nuova amministrazione sia giudicata dai cittadini il prima possibile». Ishiba, considerato un centrista all’interno del Partito Liberal Democratico, è stato eletto nuovo leader dopo che il primo ministro Fumio Kishida aveva annunciato la sua intenzione di non ricandidarsi alle elezioni per decidere la leadership del suo partito, a causa di una serie di scandali su presunte irregolarità nella raccolta fondi del partito.

– Leggi anche: In Giappone le donne sposate potranno tenersi il loro cognome?