Un po’ di quelli a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos

A Venezia sono iniziati i festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos, proprietario di Amazon (oltre che del Washington Post e dell’azienda spaziale Blue Origin) con la giornalista Lauren Sanchez. La lista dei circa 200 invitati, comprese alcune tra le persone più famose al mondo, non è mai stata confermata, ma chi ci sarà si vede dalle foto scattate ieri, che mostrano una serie di facce note arrivare in città o lasciare i loro hotel per iniziare i festeggiamenti, che dureranno fino al 29 giugno: Ivanka Trump con il marito Jared Kushner, la famiglia Kardashian-Jenner, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, Oprah Winfrey, Usher e Orlando Bloom, tra gli altri.

– Leggi anche: E insomma, questo matrimonio di Jeff Bezos a Venezia