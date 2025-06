Faith Kipyegon prova a diventare la prima donna a correre un miglio in meno di 4 minuti

Nessuna donna finora ha mai corso la distanza di un miglio (1.609 metri) in meno di 4 minuti: giovedì sera proverà a farlo la trentunenne keniana Faith Kipyegon, già detentrice del record mondiale sul miglio e sui 1.500 metri. Per farlo dovrà migliorare di quasi otto secondi il precedente miglior tempo (4:07,64) che stabilì nel 2023. Non sarà comunque un tempo considerato valido dalla World Athletics, la federazione dell’atletica leggera, perché Kipyegon non parteciperà a una gara ufficiale ma a un evento organizzato da Nike appositamente per farle battere il record.

Non è la prima volta che Nike fa cose del genere. Nel 2017 a Monza provò a far correre per la prima volta nella storia una maratona sotto le 2 ore al keniano Eliud Kipchoge (non ce la fece per 25 secondi, ma ci riuscì poi due anni dopo a Vienna, con un tempo anche in quell’occasione non omologato). Quell’evento si chiamava Breaking2; quello con Kipyegon, che si terrà a Parigi alle 20, Breaking4: Nike lo ha definito un moonshot, un tentativo di raggiungere, metaforicamente, la Luna.

Kipyegon è una delle migliori mezzofondiste della storia: ha vinto la medaglia d’oro nei 1.500 metri, la distanza olimpica più vicina al miglio, in ciascuna delle ultime tre Olimpiadi.

Per battere il record dei quattro minuti avrà a disposizione per tutto il percorso delle “lepri”, o pacemaker, cioè corridori che terranno un certo ritmo di corsa per una determinata frazione e le correranno davanti e dietro, alternandosi, aiutandola a mantenere il giusto passo (quello del record) e a diminuire l’attrito del vento grazie alla loro “scia”. Secondo uno studio fatto apposta per capire come una donna potrebbe correre il miglio in meno di 4 minuti, un corretto utilizzo delle lepri e della scia le consentirà di risparmiare fra i 3 e i 4 secondi.

Wouter Hoogkamer, professore esperto di biomeccanica, ha spiegato a The Athletic che le lepri e Kipyegon dovranno correre molto vicine e sincronizzate per ottenere il miglior risultato. «Idealmente, ci vorrebbero tre Kipyegon, una davanti, una dietro e una in mezzo, tutte che corrono con la stessa cadenza e con un passo coordinato». Nike darà a Kipyegon anche l’abbigliamento migliore possibile: scarpe speciali fatte su misura, una tuta da corsa e un reggiseno sportivo stampato in 3D, tutti studiati per massimizzare la performance.

Tre record mondiali battuti da Kipyegon (quello dei 5.000 è stato poi superato da Gudaf Tsegay)

Fare un miglio in meno di 4 minuti richiede enormi capacità aerobiche e di mantenimento dello sforzo. Nell’ultimo periodo Kipyegon si è allenata in Kenya sette giorni su sette: nel suo programma c’erano, tra le altre cose, una lunga corsa in solitaria la domenica, una lunga corsa di gruppo il giovedì, sessioni su pista il martedì e il sabato, ripetute da 300 metri in 43 secondi (a 2.500 metri di altitudine). Un altro esperto sentito da The Athletic, Brad Wilkins, capo del team scientifico nel progetto Breaking2, ha parlato dell’importanza di imprese come quella che tenterà Kipyegon nel fornire nuovi dati, strumenti e spunti utili per migliorare l’allenamento di tutte le atlete.

Wilkins spiega infatti che finora per le donne sono stati usati spesso metodi di allenamento uguali a quelli degli uomini, seppur con carichi diversi: un approccio sbagliato, secondo lui, perché ci sono differenze atletiche e fisiologiche. Per esempio «sappiamo che [le donne] resistono meglio alla fatica, che possono andare al massimo per periodi più lunghi degli uomini, ma che hanno meno potenza. Forse bisogna allenare quello, e non serve allenare così tanto la resistenza». Il senso sportivo di imprese come questa, che naturalmente per Nike hanno anche ragioni commerciali, sta più che altro in questo.

