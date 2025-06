L’Italia è in semifinale agli Europei femminili di basket

L’Italia femminile di basket ha vinto 76-74 (dopo un tempo supplementare) nei quarti di finale degli Europei, giocati ad Atene, e si è qualificata per le semifinali per la prima volta in trent’anni. Con questa prestigiosa vittoria l’Italia ha ottenuto anche l’accesso al torneo di pre-qualificazione per i Mondiali del 2026.

La partita è stata ben giocata dall’Italia, che ha confermato i recenti progressi, ed equilibrata sin dall’inizio, con un finale imprevedibile e concitato: le due squadre non sono quasi mai riuscite a prendere un vantaggio decisivo. Ci ha provato la Turchia nel terzo quarto, andando in vantaggio di 9 punti, ma l’Italia ha subito aumentato l’intensità difensiva e migliorato il movimento della palla in attacco, andando in poco tempo avanti grazie a un parziale di 10-0. All’inizio del quarto quarto la Turchia è tornata in vantaggio, ma è stata di nuovo raggiunta e superata dall’Italia, che è rimasta davanti fino all’ultimo minuto.

Due banali palle perse, una a 37 secondi dalla fine, e un’altra ancor più clamorosa a 5 secondi dalla fine, su una rimessa laterale in favore dell’Italia, hanno però permesso alla Turchia di pareggiare sul 68-68: lo ha fatto all’ultimo secondo con un canestro di Sevgi Uzun, che ha quindi portato la partita al tempo supplementare. Per i primi due minuti e mezzo del supplementare non ha segnato nessuna delle due squadre. Poi la partita si è sbloccata di nuovo: per l’Italia ha segnato due canestri molto importanti Lorela Cubaj, e poi Zandalasini, la più forte giocatrice italiana, ha fatto quello decisivo a 16 secondi dalla fine.

È stata in generale una gran prova di squadra dell’Italia: ben 9 giocatrici hanno segnato almeno un canestro, e i punti sono stati abbastanza distribuiti. Lorela Cubaj e Cecilia Zandalasini hanno fatto 14 punti a testa, Jasmine Keys e Costanza Verona 12, Olbis Futo Andrè 8. L’Italia aveva vinto tutte e tre le partite del girone, contro Serbia, Slovenia e Lituania, mentre venerdì in semifinale affronterà la vincente di Belgio-Germania (che giocano mercoledì).

