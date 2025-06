Le spiagge libere in cui si prenota un posto con un’app

Nella spiaggia libera davanti alla grotta di Tiberio a Sperlonga, nel Lazio, il comune ha appena attivato un sistema per prenotare un posto attraverso un’app. La prenotazione delle spiagge libere con l’app era stata introdotta in Italia durante la pandemia da coronavirus, ma ora la nuova iniziativa del comune di Sperlonga ha un obiettivo diverso: limitare il sovraffollamento turistico.

Sperlonga non è l’unico comune ad aver preso decisioni simili. Anche alcuni comuni sardi lo hanno fatto, sempre con l’intenzione di limitare il turismo di massa: tra gli altri lo hanno fatto il comune di Stintino per la spiaggia “La Pelosa”, il comune di Baunei per la spiaggia di Cala Goloritzé, o il comune di Teulada per la spiaggia di Tuerredda.

Sono tutte spiagge piccole, che per essere vissute in maniera sostenibile richiedono un numero limitato di persone. Lo stesso vale per la spiaggia di fronte alla grotta di Tiberio, piccola e non particolarmente visibile: secondo il comune di Sperlonga non può accogliere più di 56 ombrelloni (calcolando uno spazio di 3×4 metri per ciascun ombrellone).

Il comune ha deciso di introdurre il sistema dell’app, contestualizzandolo in una più generale volontà di promuovere il rispetto dell’ambiente e il turismo sostenibile nella zona, formalizzata anche con un protocollo firmato tra il comune stesso, il Parco regionale riviera di Ulisse (di cui fa parte Sperlonga) e la sezione locale della Lega navale italiana.

Un sistema di questo genere si era diffuso soprattutto tra il 2020 e il 2021, quindi gli anni del primo e del secondo lockdown, ed era stato poi generalmente sospeso. Nelle spiagge di Posillipo, vicino a Napoli, il sistema non è stato mai interrotto ed è tuttora in vigore.

Il contrasto al turismo di massa è un tema molto attuale e sentito in quella zona come in molte altri parti d’Italia e del mondo. Sperlonga è uno dei punti più frequentati dai turisti della costa laziale e la spiaggia in questione, in particolare, si trova davanti alla grotta di Tiberio, una cavità naturale di interesse archeologico.

Il sistema di prenotazione delle spiagge libere di Sperlonga con l’app è già attivo dal 14 giugno, sull’app “Sperlonga turismo”, disponibile sia su App Store che su Google Play: è la stessa utilizzata sia da chi vive in quella zona che dai turisti per avere informazioni sulla città. Sull’app è ora presente una sezione “Prenota spiaggia libera Grotta di Tiberio”.

L’utilizzo dell’app è gratuito ma ha alcune regole: il proprio posto sulla spiaggia libera va prenotato con un giorno di anticipo ed è obbligatorio confermarlo il giorno in cui si intende usufruire della spiaggia, entro le 11:30 e sul posto. Lo si fa attraverso il QR code ottenuto nel momento della prenotazione, che va scansionato nei parcheggi convenzionati con la spiaggia. Lo stesso codice va usato all’accesso in spiaggia e quando si va via, in maniera che sull’app quel posto torni libero.

Il Comune ha predisposto anche un servizio di assistenza per avere informazioni sia con alcuni cartelloni informativi nella zona che con uno stand collocato proprio sulla spiaggia e gestito da Energie Comuni, che gestisce alcuni servizi pubblici per i comuni della zona.