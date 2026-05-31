Uno speleologo è bloccato a 120 metri di profondità in una grotta in provincia di Cuneo

Da domenica pomeriggio uno speleologo italiano è bloccato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo.

Per i soccorsi sono stati mobilitati 42 tecnici del soccorso speleologico provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia. Hanno individuato l’uomo, che è cosciente ma ha una gamba bloccata sotto una roccia, e stanno lavorando per tirarlo fuori in sicurezza. Non ci sono ancora informazioni certe sulla sua identità. Le operazioni sono complicate dalla profondità e dagli spazi ristretti, e continueranno anche lunedì: i tecnici proveranno principalmente ad allargare i cunicoli, in modo da rendere più agile il passaggio.