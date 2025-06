Le notevoli immagini del recupero della Bayesian

Sabato è stato recuperato dai fondali il relitto della Bayesian, la grande barca a vela affondata il 19 agosto dell’anno scorso nella rada del porto di Porticello, vicino a Palermo. Nel naufragio erano morte sette persone. L’operazione è iniziata alle sette del mattino ed è proseguita per le 10 ore successive: il relitto si trovava a 48 metri di profondità, ed è stato sollevato con delle grandi gru per poi essere svuotato dall’acqua con pompe idrauliche.

Michele Maltese, direttore marittimo della Sicilia occidentale per la Capitaneria di porto, ha spiegato a Local Team che l’operazione è stata particolarmente delicata per due motivi. Primo, bisognava il più possibile preservare la nave nel suo stato attuale, per evitare che il recupero possa influire sui risultati delle indagini che devono acclarare cosa sia successo (per il naufragio sono indagate in Italia tre persone: il comandante neozelandese e altri due membri dell’equipaggio). Secondo, bisognava evitare che ci fossero perdite di carburante.

Sollevare la Bayesian oltre la superficie ha permesso di verificare che non ci fossero squarci nello scafo, e quindi di escludere (salvo che dai dati di strumentazione al suo interno emerga altro) che la nave abbia colpito uno scoglio. Alle sette di mattina di domenica sono ricominciate le operazioni per il trasferimento al porto di Termini Imerese, dove ciò che resta della barca verrà messo in secca per permettere gli accertamenti.

Il recupero della nave era stato avviato il 3 maggio: secondo i piani iniziali sarebbero dovute durare un mese al massimo, in base alle condizioni del meteo e di come fossero andate le prime fasi. Erano poi state sospese per alcuni giorni a causa della morte di un sommozzatore olandese, Robcornelis Maria Huijben, che stava lavorando al relitto.

Il costo ipotizzato dell’operazione è di 30 milioni di euro, ed è a carico delle assicurazioni.