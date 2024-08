Anche un ufficiale di macchina e un marinaio sono indagati per il naufragio della Bayesian

Mercoledì ci sono stati due nuovi avvisi di garanzia per il caso del naufragio della barca a vela Bayesian, affondata la scorsa settimana nella rada del porto di Porticello, sulla costa tirrenica siciliana, dopo essere stata colpita da una tempesta. Il comandate della nave, James Cutfield, era già indagato per naufragio e omicidio plurimo colposo. Ora lo sono anche l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffith. Cutfield per ora si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati che l’hanno interrogato.

Parker Eaton ha 56 anni ed era responsabile della sala macchine della Bayesian, una delle zone di una barca che non devono mai allagarsi: uno degli scenari plausibili dell’affondamento della nave è che l’acqua abbia raggiunto e invaso la sala macchine dopo essere entrata da un portellone laterale lasciato aperto. Il peso di tonnellate d’acqua potrebbe aver fatto affondare la barca in poco tempo. Griffith ha 22 anni ed era di guardia nella notte del naufragio, in cui sono morte sette persone.

