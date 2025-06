L’attivista per la Palestina Mahmoud Khalil dovrà essere scarcerato

Negli Stati Uniti un giudice ha ordinato la scarcerazione di Mahmoud Khalil, l’attivista per la Palestina ed ex studente della Columbia arrestato lo scorso marzo e detenuto da allora senza accuse formali. Inizialmente le autorità federali lo avevano accusato di aver partecipato a manifestazioni in «favore di Hamas», poi di aver omesso alcune informazioni importanti nella domanda per ottenere la green card, il permesso di soggiorno permanente. Poi ancora avevano giustificato la sua detenzione appellandosi a una vecchia norma per cui una persona può essere espulsa se si ritiene che possa in qualche modo ledere la politica estera degli Stati Uniti.

La sua detenzione era già stata giudicata incostituzionale e aveva generato grosse proteste. Ora Khalil potrà attendere il processo per la sua eventuale espulsione, ma rimanendo in libertà, dal momento che il giudice ha stabilito che non è un pericolo per la comunità, né c’è il rischio che scappi. Khalil è nato in Siria da genitori palestinesi ed era stato un volto importante nelle grosse proteste per la Palestina organizzate alla Columbia a inizio anno.