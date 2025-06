Le tenniste Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto il doppio al Roland Garros

Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto il torneo di doppio femminile al Roland Garros, battendo la serba Aleksandra Krunic e la kazaka Anna Danilina per 6-4, 2-6, 6-1. È la prima volta che Errani e Paolini vincono insieme un torneo del Grande Slam, i quattro più prestigiosi del tennis (gli altri sono Wimbledon, Australian Open e US Open).

Errani (38 anni) e Paolini (29 anni) giocano stabilmente il doppio in coppia, e negli ultimi due anni hanno ottenuto ottimi risultati in vari tornei. Hanno vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, il primo di sempre per l’Italia nel tennis, e per due volte gli Internazionali d’Italia, nel 2024 e nel 2025 (quest’anno Paolini ha vinto anche il singolo). Gli Internazionali sono un torneo della categoria WTA 1000, la seconda per importanza dopo i quattro Slam.

Pochi giorni fa Errani ha vinto anche il torneo di doppio misto al Roland Garros, con Andrea Vavassori. Oggi alle 15 ci sarà la finale dell’individuale maschile, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.