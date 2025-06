Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto al Roland Garros

Giovedì i tennisti italiani Sara Errani e Andrea Vavassori hanno battuto per 2 set a 0 (6-4, 6-2) gli statunitensi Taylor Townsend ed Evan King nella finale del doppio misto al Roland Garros, vincendo il torneo. È il secondo torneo del Grande Slam, i più importanti del tennis, che i due vincono assieme, dopo che nel settembre del 2024 avevano vinto gli US Open, sempre contro Taylor Townsend (che in quel caso però giocava in coppia con Donald King). Sono inoltre la prima coppia mista tutta italiana a vincere il Roland Garros, visto che nel 1958 Nicola Pietrangeli c’era riuscito assieme all’inglese Shirley Bloomer. In tutto il torneo Vavassori ed Errani non hanno perso nemmeno un set.

Errani ha 38 anni, Vavassori 30 e i due sono da tempo tra i migliori doppisti al mondo. In passato Errani aveva vinto tutti i tornei del Grande Slam nel doppio femminile, mentre nel 2024 ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi in coppia con Jasmine Paolini, con la quale venerdì giocherà la semifinale nel doppio femminile al Roland Garros; di recente hanno vinto anche gli Internazionali d’Italia. Vavassori invece ha vinto nove titoli nel doppio e negli ultimi due anni ha giocato tre finali Slam nel doppio maschile con Simone Bolelli, due volte agli Australian Open e una al Roland Garros (perdendole tutte e tre).

Errani e Vavassori assieme hanno vinto anche l’importante torneo di Indian Wells lo scorso marzo, e fanno entrambi parte delle nazionali italiane che lo scorso anno hanno vinto rispettivamente la Billie Jean King Cup e la Coppa Davis. Qualche mese fa avevano criticato la decisione degli US Open di cambiare il formato del doppio misto, dandogli meno importanza, in un processo di progressiva perdita di importanza del doppio che da anni avviene nel tennis.

