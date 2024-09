Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto agli US Open: è la prima coppia di tennisti italiani a riuscirci

I tennisti italiani Andrea Vavassori e Sara Errani hanno vinto il torneo di doppio misto agli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i tornei più importanti del tennis. Era la prima volta che una coppia italiana raggiungeva una finale nel doppio misto in uno Slam, e di conseguenza quella di Vavassori ed Errani è anche la prima vittoria per una coppia di tennisti italiani in uno di questi tornei. In semifinale i due avevano battuto per 2 set a 0 (6-3, 7-5) gli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic e nella finale di giovedì hanno battuto un’altra coppia statunitense, quella formata da Taylor Townsend e Donald Young, di nuovo per 2 set a 0 (7-6, 7-5).

Sara Errani ha 37 anni, Andrea Vavassori, 29, e tutti e due sono tra i migliori doppisti al mondo. In passato Errani aveva vinto tutti i tornei del Grande Slam nel doppio femminile, mentre quest’anno ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi in coppia con Jasmine Paolini. Vavassori invece in questa stagione ha giocato due finali Slam nel doppio maschile con Simone Bolelli, gli Australian Open e il Roland Garros.

Il doppio misto è una specialità meno praticata rispetto a quelli maschile e femminile: ad alti livelli si gioca solamente nei tornei del Grande Slam e alle Olimpiadi. Prima d’ora i tennisti italiani che avevano vinto uno Slam nel doppio misto erano stati Nicola Pietrangeli nel 1958 al Roland Garros e Raffaella Reggi nel 1986 agli US Open: entrambi però con compagni stranieri.