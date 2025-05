Le tenniste Sara Errani e Jasmin Paolini hanno vinto il torneo di doppio agli Internazionali d’Italia

Le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto per il secondo anno di fila il torneo di doppio degli Internazionali d’Italia, il torneo di tennis della categoria WTA 1000 (la seconda per importanza, dopo i quattro Slam) che si gioca ogni anno a Roma, al Foro Italico. Hanno giocato la finale contro la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens: erano partite in netto svantaggio in entrambi i primi due set, che hanno poi recuperato vincendoli con 6-4 e 7-5

Errani e Paolini – che ad agosto avevano anche vinto l’oro nel doppio alle Olimpiadi di Parigi – avevano già vinto sei tornei di doppio insieme, di cui tre nel circuito WTA 1000. L’anno scorso vinsero gli Internazionali d’Italia battendo in finale la coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e dalla neozelandese Erin Routliffe. Jasmine Paolini ha vinto anche il torneo singolo, sabato sera: erano quarant’anni che una tennista italiana non lo vinceva, ed era dal 2009 che una tennista non vinceva sia il torneo singolo che quello in doppio in un torneo della categoria 1000. Alle 17 c’è la finale dell’individuale maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.