Jannik Sinner è in finale al Roland Garros per la prima volta

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic nella semifinale del Roland Garros, uno dei tornei più prestigiosi al mondo: ha vinto in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 7-6. È una vittoria netta nel punteggio (tre set a zero), ma è stata in realtà molto combattuta e avvincente sul campo: la partita è durata 3 ore e un quarto (tanto, per una partita che finisce in tre set), e soprattutto il secondo e il terzo set sono stati molto incerti fino alla fine.

Domenica Sinner giocherà la finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, che nel pomeriggio aveva battuto un altro italiano, Lorenzo Musetti. Per Sinner è la quarta finale in un torneo del Grande Slam, i quattro più importanti del tennis mondiale, ed è la prima al Roland Garros, che è l’unico che si gioca sulla terra rossa (la superficie su cui peraltro Sinner è meno a suo agio, pur essendo comunque molto forte).

Sarà anche la prima finale di uno Slam contro Alcaraz, e sarà una partita con attenzioni eccezionali, perché quella tra Sinner e Alcaraz è al momento la rivalità più importante del tennis. Sono rispettivamente il numero 1 e il numero 2 nella classifica mondiale, e hanno 23 e 22 anni. Nelle tre finali Slam giocate finora Sinner ha sempre vinto, ma anche Alcaraz ha vinto tutte le quattro finali Slam che ha giocato (una delle quali proprio al Roland Garros, lo scorso anno).

Sulla terra rossa Alcaraz è considerato leggermente favorito: sulla stessa superficie ha già battuto Sinner due settimane fa nella finale degli Internazionali di Roma, il torneo italiano più importante. Alcaraz ha vinto le ultime quattro partite giocate contro Sinner, e 7 delle 11 che hanno giocato nei tornei professionistici.

Sinner è il primo italiano ad arrivare in finale al Roland Garros da molto tempo: l’ultimo fu Adriano Panatta nel 1976, che poi vinse. Tra le donne invece l’ultima fu Francesca Schiavone nel 2010, anche lei vittoriosa.

In questo Roland Garros il percorso di Sinner è stato netto: ha vinto tutte le partite 3 set a 0 (nei tornei del Grande Slam si gioca al meglio dei cinque set), e a parte la semifinale ha sempre dominato le partite. Djokovic è il tennista più vincente della storia ma ha 38 anni ed è in una fase un po’ calante della sua carriera, per quanto ancora molto competitivo. È stato a lungo un tennista contro cui Sinner non riusciva a vincere, ma ora le cose sono cambiate, sia per il calo di Djokovic che per la grande crescita di Sinner, che ha vinto le ultime quattro partite consecutive contro Djokovic (e cinque delle ultime sei).