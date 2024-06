Jasmine Paolini ha perso la finale del Roland Garros

La tennista italiana Jasmine Paolini ha perso contro la polacca Iga Swiatek la finale del Roland Garros, uno dei quattro tornei più importanti del tennis, con il punteggio di 6-2, 6-1. È la quarta volta che Swiatek vince il Roland Garros: c’era già riuscita nel 2023, nel 2022 e nel 2020. Per Paolini quella di sabato era invece la prima finale in un torneo del Grande Slam, l’insieme dei quattro tornei più importanti della stagione tennistica mondiale

Pur avendo perso la finale, da lunedì Paolini salirà comunque al settimo posto nel ranking femminile: aveva ottenuto questo risultato giovedì, quando aveva sconfitto in semifinale la russa Mirra Andreeva.

Paolini ha 28 anni ed è ormai da qualche tempo la miglior tennista italiana in circolazione. Anche se gioca nel circuito professionistico già da una decina d’anni, ha iniziato a farsi notare ad alti livelli soltanto negli ultimi mesi. Viene da un periodo recente di grandissima forma: a gennaio si era fatta notare con un’ottima prova agli Australian Open arrivando fino agli ottavi di finale, il suo miglior risultato in un torneo di quel livello fino a quel momento. A febbraio aveva poi vinto a Dubai il suo primo torneo della categoria WTA 1000, seconda per importanza solo ai tornei del Grande Slam.

Domani Paolini giocherà insieme a Sara Errani anche la finale del doppio femminile contro la coppia composta dalla statunitense Cori Gauff e dalla ceca Kateřina Siniaková.

