Il calendario della Serie A 2025/2026

Venerdì pomeriggio è stato sorteggiato il calendario del campionato di Serie A maschile di calcio 2025-2026, che comincerà il weekend del 23-24 agosto e finirà quello del 23-24 maggio 2026. Alla prima giornata, il Napoli campione in carica affronterà il Sassuolo, neopromosso, mentre l’Inter e il Milan giocheranno entrambe la prima partita in casa, rispettivamente contro Torino e Cremonese. Il motivo è che tra il 26 gennaio e il 7 febbraio lo stadio San Siro sarà occupato dalla preparazione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, che si terrà il 6 febbraio 2026, e quindi si è cercato di concentrare gli impegni in casa delle due squadre nella prima parte di campionato: probabilmente giocheranno in giorni diversi nello stesso weekend.

Quest’anno ci saranno quattro pause per le partite delle nazionali: i weekend del 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 29 marzo. Ci saranno solo due turni infrasettimanali, il 29 ottobre 2025 e il 6 gennaio 2026. Come nelle recenti stagioni, il calendario sarà asimmetrico, mentre prima invece dopo le prime 19 giornate il calendario si ripeteva uguale, invertendo solo la squadra che giocava in casa e quella in trasferta.

La prima partita fra le squadre più importanti e affermate del torneo sarà il cosiddetto derby d’Italia tra Juventus e Inter, alla terza giornata, il 14 settembre, con il ritorno alla 25esima giornata, il 15 febbraio. Il primo derby vero e proprio, Lazio-Roma, sarà nella giornata successiva, il 21 settembre. La partita di andata fra Napoli e Inter, le squadre che nello scorso campionato si sono classificate prima e seconda, sarà alla giornata 8, il 26 ottobre, mentre il ritorno alla giornata 20, l’11 gennaio.

I derby di Milano saranno alla 12esima giornata, il 23 novembre, e alla 28esima, l’8marzo. I derby di Torino saranno all’undicesima giornata, il 9 novembre, e alla 38esima, l’ultima, il 24 maggio. Le partite fra Juventus e Milan, due squadre molto vincenti ma che nell’ultimo anno hanno avuto una stagione deludente, saranno alla sesta giornata, nel weekend del 5 ottobre, e alla 34esima, il 26 aprile.

La prima partita fra Roma e Atalanta sarà il 3 gennaio 2026, alla penultima giornata di andata (la 18esima): la prima sarà allenata da Gian Piero Gasperini, che per nove stagioni ha allenato proprio l’Atalanta ed è considerato fondamentale nell’aver portato la squadra da un livello tutto sommato secondario nella Serie A a quello molto alto a cui ha giocato negli ultimi anni. L’andata si terrà in casa dell’Atalanta, quindi Gasperini tornerà a Bergamo, mentre il ritorno in casa della Roma sarà alla 33esima giornata, il 19 aprile.