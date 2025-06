È in corso una ingente eruzione dell’Etna

Nella notte fra domenica e lunedì è iniziata una nuova eruzione dell’Etna, uno dei vulcani più attivi in Europa, che si trova nel nord-est della Sicilia. L’eruzione si è intensificata lunedì mattina, quando ha provocato il cedimento di una parte del cratere di Sud Est, il più giovane dei cinque crateri sulla sommità dell’Etna. Alle 12 l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha fatto sapere che al momento la lava «sembra non avere oltrepassato l’orlo della Valle del Leone», che si trova accanto ai crateri principali a circa 2.800 metri al livello del mare.

Non si hanno notizie di persone in pericolo né di particolari disagi per l’aeroporto di Catania, che a volte durante le eruzioni più visibili viene chiuso per precauzione: al momento è ancora aperto. «Non c’è alcuna criticità, è un fenomeno che si ripete e, alla luce del monitoraggio del vulcano, già previsto», ha detto al Corriere della Sera il sindaco di Catania, Enrico Tarantino, «tanto che era stato impedito l’accesso delle aree sommitali».