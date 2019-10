Lo spazio aereo di Catania è stato chiuso parzialmente a causa di nuove eruzioni di cenere dell’Etna

A causa dell’attività eruttiva è stata disposta la chiusura di un settore dello spazio aereo. Sarà consentito l’arrivo di 4 aerei ogni ora, mentre le partenze non subiranno limitazioni, ma potranno esserci ritardi e disagi. Info https://t.co/qsOeIZRNz0 pic.twitter.com/KNz1n61Sd6

Venerdì mattina verso le 6.30 c’è stata una nuova eruzione di cenere dal cratere di Nord-est del vulcano Etna, in Sicilia. A causa dell’attività vulcanica e dei venti che stanno trasportando la cenere verso sud, l’aeroporto di Catania ha disposto la chiusura di una parte dello spazio aereo. Al momento consentito l’arrivo di solamente 4 aerei ogni ora. Le partenze non hanno subito limitazioni, anche se si stanno registrando diversi ritardi .

