Perché guadagniamo poco

Il vostro stipendio è più alto o più basso di quello che i vostri genitori avevano negli anni Novanta? Dati alla mano, se vivete in Italia, in media è più basso se rapportato al costo della vita. E questa cosa, in Europa, succede soltanto in Italia.

È uscita la prima puntata di Wilson, il nuovo podcast di Francesco Costa, e comincia da un fatto noto, problematico e spesso considerato come immutabile: gli stipendi in Italia non crescono da trent’anni e sono più bassi che in molti altri paesi europei.

Se questo fatto è ormai piuttosto noto, e periodicamente ci viene sbattuto in faccia da un articolo o da un grafico che diventa virale sui social media, e in generale ogni lavoratore e lavoratrice ne vede le conseguenze nella sua busta paga… non sempre è altrettanto chiaro perché succeda tutto questo. Come si è arrivati a questa situazione? La lista dei potenziali colpevoli è lunga – le aziende, la politica, i sindacati, secondo alcuni persino i lavoratori stessi – e ognuno sceglie quello che preferisce in base alle sue idee di partenza. Eppure una risposta c’è.

Dentro la prima puntata di Wilson, Francesco Costa prende in esame ogni possibile ragione di questo fenomeno, riportando i dati e le possibili spiegazioni per provare a spiegare un problema intricato e complesso, e rendere più comprensibili le notizie che trattano questo tema. Ma parla anche di una proposta benintenzionata sull’intelligenza artificiale di cui si dice contrarissimo – vi spiegherà lui – e di una buona, anzi, ottima notizia sulla lotta al cambiamento climatico: perché non tutte le notizie devono essere sempre brutte notizie.

E alla fine c’è anche la spiegazione del nome del podcast, certo: perché Wilson?

Wilson esce ogni giovedì alle 10, sull’app del Post e su tutte le piattaforme: ma ci saranno saltuarie puntate aggiuntive, quindi è il caso di accendere le notifiche nell’app dove ascoltate abitualmente i podcast, per non perdere nessuna puntata.

Se questa puntata vi è piaciuta e l’avete trovata interessante, mandate il link a quella persona che pensate debba chiedere l’aumento alla sua azienda o con la quale avete parlato degli stipendi troppo bassi, approfittando del fatto che almeno fino a tutta l’estate Wilson sarà disponibile gratuitamente a chiunque lo voglia ascoltare. Poi, a un certo punto, entrerà a far parte dell’offerta per le persone abbonate al Post, per ringraziarle del loro sostegno che ci permette di fare questo e altro.