Israele ha confermato di aver ucciso Mohammed Sinwar, il capo di Hamas nella Striscia di Gaza

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che il capo di Hamas nella Striscia di Gaza, Mohammed Sinwar, è stato ucciso lo scorso 13 maggio in un attacco israeliano su un ospedale di Khan Yunis, nel sud della Striscia. La sua morte era già stata annunciata in maniera non ufficiale da fonti di Hamas ad alcuni media, fra cui il Wall Street Journal e la televisione saudita Al Arabiya.

Gli attacchi israeliani hanno ucciso buona parte della vecchia dirigenza di Hamas. Ora il gruppo è formalmente guidato da un consiglio di cinque persone, tutte che vivono in Qatar. Non è chiaro chi prenderà il posto di Sinwar.

Mohammed Sinwar aveva preso di fatto il comando delle forze di Hamas a Gaza dopo la morte di suo fratello Yahya Sinwar, ucciso dai soldati israeliani il 17 ottobre del 2024 durante un pattugliamento di routine nella Striscia (quindi non in un attacco mirato). Yahya era a capo di Hamas nella Striscia di Gaza dal 2017, aveva ideato gli attacchi in Israele del 7 ottobre 2023 e guidato le forze del gruppo a Gaza nel primo anno di invasione israeliana. Alcuni mesi prima della sua morte era diventato il capo principale di Hamas per via dell’uccisione di quello precedente, Ismail Haniyeh.